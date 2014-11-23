Кайо Рангель - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Рангель
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1996 (27 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Рангель
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Удинезе (Удине)
|14.03.2015
|76' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|07.03.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.01.2015
|67' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|5:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.12.2014
|73' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|14.12.2014
|69' -90'
|Парма (Парма)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|08.12.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)
|23.11.2014
|90' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Кальяри (Кальяри)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Милан (Милан)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:4
|Кальяри (Кальяри)
|19.10.2014
|67' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:4
|Кальяри (Кальяри)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Торино (Турин)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)