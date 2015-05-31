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Кайо Рангель
Статистика
Кайо Рангель - статистика
Завершил карьеру
16 января 1996 (30), Рио-де-Жанейро
#13 | Нападающий
172 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 0
07.03.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
67' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
5 : 0
06.01.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
1 : 3
18.12.2014
Ювентус
73' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
69' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
0 : 4
30.11.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
90' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 1
09.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 1
29.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 4
25.10.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 2
19.10.2014
Сампдория
67' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 4
28.09.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 2
24.09.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 0
21.09.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
1 : 1
31.08.2014
Кальяри
Был в запасе
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