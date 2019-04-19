Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пол Кауттс - статистика

Завершил карьеру
22 июля 1988 (38), Абердин
#15 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
19.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
13.04.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
10.04.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Престон
0 : 1
06.04.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
30.03.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
0 : 1
16.03.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
12.03.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
09.03.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
04.03.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вест Бромвич
0 : 1
23.02.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
16.02.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
13.02.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Норвич Сити
2 : 2
26.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Суонси
1 : 0
19.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
12.01.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
01.01.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
29.12.2018
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.12.2018
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
14.12.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
0 : 2
08.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
01.12.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брентфорд
2 : 3
27.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
2 : 2
24.11.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
09.11.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
27.10.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
23.10.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Дерби Каунти
2 : 1
20.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
06.10.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
0 : 2
03.10.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Миллуолл
2 : 3
29.09.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 1
01.09.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
3
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+