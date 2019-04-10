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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 10 апреля 2019
Бирмингем Сити
10.04.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
42'
М. Моррисон
38'
Э. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
К. Педерсен
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Моррисон
42'
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Стивенс
Пас отдал
М. Даффи
Желтая карточка
Д. Дэвис
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
24
Педерсен
5
Моррисон
6
Дин
19
Магома
20
Гарднер
34
Адамс
16
Дэвис
11
Мэхони
10
Юткевич
3-4-2
1
Хендерсон
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
31
Даффи
13
Флек
32
Балдок
10
Норвуд
14
Шарп
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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