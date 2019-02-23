Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2019
Вест Бромвич
23.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
14'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Г. Мадин
Желтая карточка
Д. Родригес
84'
Желтая карточка
К. Доусон
82'
80'
Желтая карточка
Э. Стивенс
19'
Желтая карточка
К. Доуэлл
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Доуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
4-1-3-2
26
Джонстон
15
Доусон
26
Хегази
3
Гиббс
27
Холгейт
8
Ливермор
18
Бэрри
45
Харпер
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
3-3-1-2
1
Хендерсон
23
Фримен
15
Иган
3
Стивенс
13
Флек
21
Джонсон
10
Норвуд
26
Доуэлл
14
Шарп
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
21
Саймон Мур
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+