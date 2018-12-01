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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Лидс
Шеффилд Юнайтед - Лидс: обзор матча 01 декабря 2018
Шеффилд Юнайтед
01.12.2018, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
82'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лидс
90'
+2
Желтая карточка
М. Клих
82'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Желтая карточка
О. Норвуд
80'
Желтая карточка
Д. Балдок
53'
41'
Желтая карточка
К. Руф
Желтая карточка
Д. Иган
33'
Желтая карточка
Э. Стивенс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Лидс
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
32
Балдок
10
Норвуд
31
Даффи
13
Флек
14
Шарп
17
МакГолдрик
3-3-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
30
Дуглас
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
28
Форшоу
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лидс
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лидс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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