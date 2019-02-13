Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 13 февраля 2019
Шеффилд Юнайтед
13.02.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
61'
Р. Стирмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Флек
76'
64'
Вторая желтая
Д. Айяла
ГОЛ! 1:0!
Р. Стирмен
Пас отдал
О. Норвуд
61'
57'
Желтая карточка
Д. Айяла
Желтая карточка
О. Норвуд
38'
35'
Желтая карточка
Р. Шоттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
2-4-1-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
10
Норвуд
31
Даффи
13
Флек
32
Балдок
26
Доуэлл
17
МакГолдрик
14
Шарп
3-2-4-1
12
Рэндольф
44
Флинт
5
Шоттон
4
Айяла
23
Фрай
32
Фрэнд
16
Хаусон
12
Оби Микел
10
Уинг
6
Сэйвилл
9
Хагилл
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+