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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Юнайтед
Лидс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 марта 2019
Лидс
16.03.2019, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
71'
К. Бешам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Юнайтед
Красная карточка
К. Касилья
90'
+1
71'
ГОЛ! 0:1!
К. Бешам
Пас отдал
Б. Шарп
62'
Желтая карточка
Б. Шарп
18'
Желтая карточка
Д. Балдок
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-3-2
1
Хендерсон
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Юнайтед
47
Джек Кларк
ПВ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Лидс - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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