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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
Шеффилд Юнайтед - Брентфорд: обзор матча 12 марта 2019
Шеффилд Юнайтед
12.03.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
26'
О. Норвуд (П)
84'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. О'Коннелл
84'
Красная карточка
Г. Мадин
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Норвуд
26'
Желтая карточка
К. Бешам
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Брентфорд
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-3-1-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
26
Доуэлл
14
Мадин
25
Хоган
4-2-4
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
15
Конса
17
Жанвье
28
Одубайо
15
Мокоджо
14
Сойерс
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брентфорд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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