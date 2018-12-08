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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Шеффилд Юнайтед
Рединг - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2018
Рединг
08.12.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
83'
Б. Шарп
86'
С. Бэлдок (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Шеффилд Юнайтед
86'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Бэлдок
83'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
24'
Желтая карточка
Д. Флек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
4-2-1-2
31
Яаккола
17
Идом
6
Блэкетт
2
Гантер
4
Илори
10
Бакуна
4
Риномхота
11
Симс
29
МакНалти
12
МакКлири
4-4-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
6
Ландстрем
13
Флек
10
Норвуд
32
Балдок
14
Вашингтон
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Рединг
Шеффилд Юнайтед
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Рединг - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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