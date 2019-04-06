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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Шеффилд Юнайтед
Престон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 06 апреля 2019
Престон
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
33'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
А. Брауне
90'
+2
Желтая карточка
П. Галлахер
89'
Желтая карточка
Б. Пирсон
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
20'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
2-3-3
1
Радд
6
Дэвис
14
Фишер
8
Брауне
4
Ледсон
4
Пирсон
24
Магуайр
47
Робинсон
14
Нмеча
3-4-1-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
3
Стивенс
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
31
Даффи
26
Доуэлл
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Юнайтед
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Престон - Шеффилд Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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