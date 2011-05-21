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Карлос Диого
Статистика
Карлос Диого - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1983 (43), Монтевидео
#2 | Защитник
185 см | 80 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
32
0
0
14
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 2
21.05.2011
Сарагоса
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1 : 3
08.05.2011
Осасуна
1' - 75'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2 : 3
30.04.2011
Сарагоса
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
1 : 0
18.04.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3 : 1
03.04.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
1 : 0
19.03.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
4 : 0
12.03.2011
Валенсия
1' - 87'
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 0
05.03.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Спортинг
0 : 0
26.02.2011
Сарагоса
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0 : 1
19.02.2011
Атлетико
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
05.02.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
1 : 2
29.01.2011
Сарагоса
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
23.01.2011
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 0
15.01.2011
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
4 : 0
09.01.2011
Сарагоса
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 17 тур
Сарагоса
2 : 1
03.01.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0 : 0
19.12.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Сарагоса
1 : 3
12.12.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
05.12.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0 : 3
27.11.2010
Вильярреал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Сарагоса
1 : 2
14.11.2010
Севилья
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
3 : 2
07.11.2010
Мальорка
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
0 : 2
23.10.2010
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 1
17.10.2010
Сарагоса
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
2 : 2
02.10.2010
Спортинг
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
2 : 0
19.09.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3 : 5
12.09.2010
Малага
1' - 90'
51'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 0
29.08.2010
Сарагоса
1' - 90'
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