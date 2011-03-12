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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Валенсия
Сарагоса - Валенсия: обзор матча 12 марта 2011
Сарагоса
12.03.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 28 тур
4 : 0
Завершен
Валенсия
5'
И. Ярошик
40'
А. Эррера
65'
Габи (П)
75'
Габи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Валенсия
Замена
П. Да Силва
️️️️
К. Диого
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
Габи
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Габи
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Жонас
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Габи
Вторая желтая
М. Станкявичус
Замена
Н. Браулио
️️️️
И. Уче
Замена
Х. Мата
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Габи
+1
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 2:0!
А. Эррера
Пас отдал
И. Уче
Замена
Э. Банега
️️️️
Р. Кошта
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 1:0!
И. Ярошик
Пас отдал
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
16
Николас Бертоло
ЛВ
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
АП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-3-1
12
Доблас
3
Паредес
39
Ярошик
15
Контини
2
Диого
23
Понцио
14
Габи
16
Бертоло
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
14
Уче
4-3-1-2
13
Гуаита
2
Бруно
20
Кошта
18
Станкявичус
18
Альба
8
Коста
5
Топал
22
Матье
17
Хоакин
9
Сольдадо
17
Жонас
14
Габи
8
Н'Дав
8
Н'Дав
14
Габи
2
Диого
4
Да Силва
4
Да Силва
2
Диого
14
Уче
85
Браулио
85
Браулио
14
Уче
20
Кошта
11
Банега
11
Банега
20
Кошта
17
Жонас
6
Альбельда
6
Альбельда
17
Жонас
22
Матье
64
Мата
64
Мата
22
Матье
Остались в запасе
Сарагоса
Валенсия
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сарагоса - Валенсия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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