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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетико
Сарагоса - Атлетико: обзор матча 19 февраля 2011
Сарагоса
19.02.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
66'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетико
+3
Желтая карточка
П. Ассунсао
+2
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
М. Контини
+1
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Агуэро
Замена
Элиас
️️️️
Коке
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
И. Обрадович
Замена
И. Уче
️️️️
С. Бутахар
Замена
Х. Лопес
️️️️
Г. Н'Дав
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
К. Диого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Элиас
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3-2-3-2
1
Франко
15
Контини
39
Ярошик
8
Н'Дав
37
Обрадович
2
Диого
20
Бутахар
14
Габи
23
Понцио
54
Синама-Понголь
85
Браулио
4-3-3
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
6
Коке
19
Рейес
5
Тиагу
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
54
Синама-Понголь
16
Бертоло
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
8
Н'Дав
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
8
Н'Дав
20
Бутахар
14
Уче
14
Уче
20
Бутахар
6
Коке
7
Элиас
7
Элиас
6
Коке
10
Форлан
12
Ассунсао
12
Ассунсао
10
Форлан
10
Агуэро
19
Коста
19
Коста
10
Агуэро
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетико
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сарагоса - Атлетико
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Ромареда
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