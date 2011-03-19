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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сарагоса
Мальорка - Сарагоса: обзор матча 19 марта 2011
Мальорка
19.03.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
67'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сарагоса
Замена
М. Перейра
️️️️
С. Техера
Желтая карточка
С. Техера
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
М. Перес
️️️️
Х. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
Замена
Л. Франко
️️️️
Н. Бертоло
Красная карточка
А. Доблас
Замена
Н. Браулио
️️️️
И. Уче
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
А. Иенага
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
П. Вебо
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-4-2
13
Ават
3
Кевин
4
Рамис
16
Нуньеш
22
Сендрос
5
Кастро
19
Марти
18
Де Гузман
8
Техера
10
Нсуе
9
Вебо
4-4-1-1
12
Доблас
2
Диого
4
Да Силва
39
Ярошик
37
Обрадович
23
Понцио
21
Эррера
16
Бертоло
14
Габи
7
Хорхе Лопес
14
Уче
5
Кастро
14
Иенага
14
Иенага
5
Кастро
8
Техера
7
Перейра
7
Перейра
8
Техера
19
Марти
3
Виктор
3
Виктор
19
Марти
7
Хорхе Лопес
18
Перес
18
Перес
7
Хорхе Лопес
16
Бертоло
1
Франко
1
Франко
16
Бертоло
14
Уче
85
Браулио
85
Браулио
14
Уче
Остались в запасе
Мальорка
Сарагоса
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Мальорка - Сарагоса
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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