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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сарагоса
Вильярреал - Сарагоса: обзор матча 18 апреля 2011
Вильярреал
18.04.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
71'
Д. Росси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сарагоса
Вторая желтая
И. Уче
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Х. Ориоль
️️️️
Д. Росси
Замена
А. Лафита
️️️️
М. Ланцаро
Замена
М. Вакасо
️️️️
Кани
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Росси
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
Х. Паредес
️️️️
И. Обрадович
Замена
А. Эррера
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
И. Уче
Желтая карточка
Кани
Желтая карточка
И. Обрадович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
24
Марчена
2
Гаспар
8
Касорла
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
25
Росси
7
Нилмар
3-2-4-1
12
Доблас
39
Ярошик
5
Ланцаро
37
Обрадович
2
Диого
4
Да Силва
23
Понцио
14
Габи
16
Бертоло
20
Бутахар
14
Уче
25
Росси
3
Ориоль
3
Ориоль
25
Росси
8
Кани
22
Вакасо
22
Вакасо
8
Кани
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
37
Обрадович
3
Паредес
3
Паредес
37
Обрадович
5
Ланцаро
7
Лафита
7
Лафита
5
Ланцаро
16
Бертоло
21
Эррера
21
Эррера
16
Бертоло
Остались в запасе
Вильярреал
Сарагоса
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
12
Сисиньо
ПЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вильярреал - Сарагоса
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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