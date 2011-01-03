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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал Сосьедад
Сарагоса - Реал Сосьедад: обзор матча 03 января 2011
Сарагоса
03.01.2011, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
10'
Ф. Синама-Понголь
90'
Н. Браулио
33'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:1!
Н. Браулио
Замена
Н. Браулио
️️️️
Н. Бертоло
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Габи
Замена
М. Перес
️️️️
Х. Лопес
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
Замена
А. Лафита
️️️️
Л. Понцио
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 1:1!
Х. Прието
Пас отдал
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Синама-Понголь
Пас отдал
Л. Понцио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-4-1-1
1
Франко
3
Паредес
15
Контини
39
Ярошик
2
Диого
21
Эррера
23
Понцио
14
Габи
16
Бертоло
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
3
Гонсалес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
17
Зурутуса
5
Бергара
6
Элустондо
10
Прието
7
Гризманн
12
Льоренте
7
Хорхе Лопес
18
Перес
18
Перес
7
Хорхе Лопес
23
Понцио
7
Лафита
7
Лафита
23
Понцио
16
Бертоло
85
Браулио
85
Браулио
16
Бертоло
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
Остались в запасе
Сарагоса
Реал Сосьедад
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Сарагоса - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Ромареда
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