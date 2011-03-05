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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сарагоса
Барселона - Сарагоса: обзор матча 05 марта 2011
Барселона
05.03.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
43'
С. Кейта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сарагоса
+3
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Максвелл
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Замена
Д. Вилья
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Г. Милито
Замена
Эдмилсон
️️️️
А. Пинтер
Замена
И. Уче
️️️️
Н. Бертоло
ГОЛ! 1:0!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
16
Николас Бертоло
ЛВ
77
Адам Пинтер
ЦП
8
Гиран Н'Дав
ЦП
21
Андер Эррера
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Милито
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
14
Маскерано
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
3-2-2-2-1
12
Доблас
39
Ярошик
5
Ланцаро
4
Да Силва
2
Диого
37
Обрадович
77
Пинтер
8
Н'Дав
21
Эррера
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
17
Максвелл
22
Абидаль
22
Абидаль
17
Максвелл
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
7
Вилья
7
Вилья
9
Кркич
77
Пинтер
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
77
Пинтер
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
16
Бертоло
14
Уче
14
Уче
16
Бертоло
Остались в запасе
Барселона
Сарагоса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
18
Марко Перес
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
18
Марко Перес
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Пабло Альколеа
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Сарагоса
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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