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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Барселона
Сарагоса - Барселона: обзор матча 23 октября 2010
Сарагоса
23.10.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
42'
Л. Месси
66'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Барселона
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
Н. Браулио
Замена
С. Бутахар
️️️️
А. Лафита
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
А. Лафита
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Перес
️️️️
М. Контини
Красная карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
М. Ланцаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЛАЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПАЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
20
Саид Бутахар
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-4-1
12
Доблас
5
Ланцаро
15
Контини
39
Ярошик
37
Обрадович
2
Диого
7
Лафита
23
Понцио
14
Габи
21
Эррера
85
Браулио
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
8
Иньеста
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
7
Лафита
20
Бутахар
20
Бутахар
7
Лафита
15
Контини
18
Перес
18
Перес
15
Контини
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
5
Бускетс
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
Остались в запасе
Сарагоса
Барселона
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сарагоса - Барселона
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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