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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Малага
Сарагоса - Малага: обзор матча 12 сентября 2010
Сарагоса
12.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 5
Завершен
Малага
41'
Эдмилсон
68'
М. Перес
82'
А. Эррера
2'
Фернандо
7'
Хуанми
28'
Фернандо
29'
Хуанми
35'
К. Овусу-Абейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Малага
Желтая карточка
Х. Гамес
Замена
А. Луке
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 3:5!
А. Эррера
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Хуанми
Замена
К. Лакрус
️️️️
Эдмилсон
ГОЛ! 2:5!
М. Перес
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Эдиньо
Замена
А. Лафита
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
К. Диого
ГОЛ! 1:5!
Эдмилсон
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Х. Лопес
ГОЛ! 0:5!
К. Овусу-Абейе
ГОЛ! 0:4!
Хуанми
ГОЛ! 0:3!
Фернандо
ГОЛ! 0:2!
Хуанми
Желтая карточка
К. Стадсгаард
2'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
Малага
13
Родриго Галатто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-4-1-1
1
Франко
15
Контини
39
Ярошик
37
Обрадович
2
Диого
7
Эдмилсон
21
Эррера
14
Габи
16
Бертоло
7
Хорхе Лопес
18
Перес
3-2-3-1-1
13
Галатто
19
Элизеу
13
Стадсгаард
3
Велигтон
18
Гамес
8
Мтилига
36
Эдиньо
8
Фернандо
24
Хуанито
0
Овусу-Абейе
7
Хуанми
7
Эдмилсон
29
Лакрус
29
Лакрус
7
Эдмилсон
16
Бертоло
7
Лафита
7
Лафита
16
Бертоло
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
7
Хорхе Лопес
7
Хуанми
28
Рамос
28
Рамос
7
Хуанми
19
Элизеу
5
Луке
5
Луке
19
Элизеу
36
Эдиньо
23
Рондон
23
Рондон
36
Эдиньо
Остались в запасе
Сарагоса
Малага
12
Антонио Доблас
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
14
Набиль Баха
АП
Статистика матча Сарагоса - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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