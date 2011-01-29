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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сарагоса
Малага - Сарагоса: обзор матча 29 января 2011
Малага
29.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
16'
Дуда
40'
Н. Бертоло
87'
Ф. Синама-Понголь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сарагоса
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 1:2!
Ф. Синама-Понголь
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
С. Бутахар
️️️️
А. Лафита
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Н. Браулио
Замена
Ресио
️️️️
Э. Мареска
Желтая карточка
Н. Бертоло
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Гамес
ГОЛ! 1:1!
Н. Бертоло
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
К. Диого
ГОЛ! 1:0!
Дуда
Пас отдал
П. Мтилига
16'
Желтая карточка
Э. Росарио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Асенхо
8
Мтилига
24
Росарио
13
Стадсгаард
19
Элизеу
18
Гамес
4
Камачо
16
Мареска
17
Дуда
10
Баптиста
23
Рондон
4-5-1
1
Франко
2
Диого
3
Паредес
39
Ярошик
5
Ланцаро
14
Габи
23
Понцио
16
Бертоло
21
Эррера
7
Лафита
85
Браулио
18
Гамес
20
Гаспар
20
Гаспар
18
Гамес
16
Мареска
36
Ресио
36
Ресио
16
Мареска
19
Элизеу
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
19
Элизеу
7
Лафита
20
Бутахар
20
Бутахар
7
Лафита
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
85
Браулио
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
85
Браулио
Остались в запасе
Малага
Сарагоса
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
8
Фернандо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
18
Марко Перес
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
Статистика матча Малага - Сарагоса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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