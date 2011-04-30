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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сарагоса
Реал - Сарагоса: обзор матча 30 апреля 2011
Реал
30.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 3
Завершен
Сарагоса
62'
С. Рамос
85'
К. Бензема
41'
А. Лафита
54'
Габи (П)
77'
А. Лафита
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сарагоса
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
К. Диого
Вторая желтая
Р. Карвалью
ГОЛ! 2:3!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:3!
А. Лафита
Пас отдал
И. Уче
Замена
А. Пинтер
️️️️
М. Ланцаро
ГОЛ! 1:2!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
Замена
М. Озил
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
А. Ди Мария
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Габи
Замена
Марсело
️️️️
Т. Мехиас
Замена
А. Ди Мария
️️️️
С. Каналес
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Х. Паредес
️️️️
И. Обрадович
ГОЛ! 0:1!
А. Лафита
Пас отдал
И. Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
25
Томас Мехиас
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Пепе
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Кака
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛВ
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
24
Хуанфран
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-2-2
12
Касильяс
93
Рамос
24
Гарай
6
Карвалью
23
Гранеро
3
Пепе
20
Каналес
10
Кака
9
Игуаин
9
Бензема
3-2-2-2-1
12
Доблас
39
Ярошик
4
Да Силва
5
Ланцаро
2
Диого
37
Обрадович
14
Габи
23
Понцио
7
Хорхе Лопес
7
Лафита
14
Уче
25
Мехиас
12
Марсело
12
Марсело
25
Мехиас
23
Гранеро
10
Озил
10
Озил
23
Гранеро
20
Каналес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
20
Каналес
7
Лафита
8
Н'Дав
8
Н'Дав
7
Лафита
37
Обрадович
3
Паредес
3
Паредес
37
Обрадович
5
Ланцаро
77
Пинтер
77
Пинтер
5
Ланцаро
Остались в запасе
Реал
Сарагоса
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
24
Хуанфран
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Леонардо Франко
ВР
7
Эдмилсон
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
24
Хуанфран
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
7
Эдмилсон
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Сарагоса
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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