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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Сарагоса
Спортинг - Сарагоса: обзор матча 26 февраля 2011
Спортинг
26.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Сарагоса
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
Н. Ново
️️️️
Н. Касес
Замена
Кармело
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Х. Лопес
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
А. Каштру
Замена
И. Уче
️️️️
С. Бутахар
Замена
Н. Браулио
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
К. Диого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Сарагоса
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-3-2-1
25
Куэльяр
3
Анхель
14
Эрнандес
11
Лора
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
10
Касес
9
Эгурен
17
Кастро
8
Каштру
18
Баррал
4-5-1
12
Доблас
2
Диого
15
Контини
39
Ярошик
3
Паредес
20
Бутахар
23
Понцио
21
Эррера
16
Бертоло
14
Габи
54
Синама-Понголь
8
Каштру
6
Кармело
6
Кармело
8
Каштру
10
Де лас Куэвас
7
Айосе
7
Айосе
10
Де лас Куэвас
10
Касес
10
Ново
10
Ново
10
Касес
16
Бертоло
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
16
Бертоло
20
Бутахар
14
Уче
14
Уче
20
Бутахар
54
Синама-Понголь
85
Браулио
85
Браулио
54
Синама-Понголь
Остались в запасе
Спортинг
Сарагоса
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Сарагоса
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
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