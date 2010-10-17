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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сарагоса
Атлетик - Сарагоса: обзор матча 17 октября 2010
Атлетик
17.10.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
11'
А. Ираола
23'
Ф. Льоренте
90'
Н. Браулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сарагоса
ГОЛ! 2:1!
Н. Браулио
Пас отдал
Х. Лопес
Желтая карточка
Н. Браулио
Замена
Х. Лопес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
М. Перес
️️️️
Н. Бертоло
Замена
И. Мартинес
️️️️
И. Гомес
Замена
С. Бутахар
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Вторая желтая
А. Пинтер
Желтая карточка
А. Пинтер
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Устариц
Желтая карточка
К. Диого
Замена
И. Гомес
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
20'
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 1:0!
А. Ираола
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Игор Мартинес
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
21
Йон Велес
ЦФ
Сарагоса
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
30
Алекс Санчес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
12
Сан Хосе
29
Устариц
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
3-1-4-2
12
Доблас
2
Диого
5
Ланцаро
15
Контини
77
Пинтер
21
Эррера
14
Габи
16
Бертоло
23
Понцио
85
Браулио
54
Синама-Понголь
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
Гомес
26
Мартинес
26
Мартинес
Гомес
23
Токеро
11
Гомес
11
Гомес
23
Токеро
16
Бертоло
18
Перес
18
Перес
16
Бертоло
21
Эррера
20
Бутахар
20
Бутахар
21
Эррера
54
Синама-Понголь
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
Остались в запасе
Атлетик
Сарагоса
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
30
Алекс Санчес
ЦФ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Йон Велес
ЦФ
Остались в запасе
30
Алекс Санчес
ЦФ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Атлетик - Сарагоса
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Сан Мамес
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