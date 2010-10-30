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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сарагоса
Валенсия - Сарагоса: обзор матча 30 октября 2010
Валенсия
30.10.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
43'
М. Ланцаро (АГ)
3'
М. Ланцаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сарагоса
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Лафита
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Габи
Замена
Эдмилсон
️️️️
М. Контини
Красная карточка
А. Эррера
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Висенте
Желтая карточка
М. Контини
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Наварро
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Пинтер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Ланцаро
Желтая карточка
Э. Банега
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланцаро
Пас отдал
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
22
Матье
20
Кошта
4
Наварро
23
Мигел
5
Топал
11
Банега
14
Висенте
64
Мата
19
Эрнандес
20
Адурис
4-1-3-1-1
12
Доблас
2
Диого
39
Ярошик
15
Контини
5
Ланцаро
77
Пинтер
14
Габи
23
Понцио
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
85
Браулио
11
Банега
99
Фернандеш
99
Фернандеш
11
Банега
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
14
Висенте
9
Сольдадо
9
Сольдадо
14
Висенте
15
Контини
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
15
Контини
7
Лафита
16
Бертоло
16
Бертоло
7
Лафита
77
Пинтер
21
Эррера
21
Эррера
77
Пинтер
Остались в запасе
Валенсия
Сарагоса
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
18
Марко Перес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Остались в запасе
18
Марко Перес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Сарагоса
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Месталья
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