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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал
Сарагоса - Реал: обзор матча 12 декабря 2010
Сарагоса
12.12.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 3
Завершен
Реал
54'
Габи (П)
15'
М. Озил
44'
К. Роналду
47'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал
Замена
А. Мората
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Пинтер
️️️️
Х. Паредес
Замена
М. Диарра
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Н. Бертоло
Замена
Э. Гранеро
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Габи
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
М. Перес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
Л. Понцио
️️️️
Эдмилсон
Желтая карточка
М. Ланцаро
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
А. Арбелоа
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
16
Николас Бертоло
ЛВ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
АП
7
Анхель Лафита
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
1
Франко
3
Паредес
5
Ланцаро
39
Ярошик
2
Диого
7
Эдмилсон
14
Габи
16
Бертоло
21
Эррера
7
Лафита
54
Синама-Понголь
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
3
Пепе
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
54
Синама-Понголь
18
Перес
18
Перес
54
Синама-Понголь
3
Паредес
77
Пинтер
77
Пинтер
3
Паредес
7
Эдмилсон
23
Понцио
23
Понцио
7
Эдмилсон
10
Озил
9
Диарра
9
Диарра
10
Озил
9
Бензема
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Бензема
11
Ди Мария
21
Мората
21
Мората
11
Ди Мария
Остались в запасе
Сарагоса
Реал
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сарагоса - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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