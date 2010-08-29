Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сарагоса
Депортиво - Сарагоса: обзор матча 29 августа 2010
Депортиво
29.08.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сарагоса
Замена
Эдмилсон
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
Габи
Замена
Н. Браулио
️️️️
М. Перес
Замена
Сауль
️️️️
А. Гуардадо
Замена
А. Лафита
️️️️
Х. Лопес
Замена
Рики
️️️️
Адриан
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Мичел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Мичел
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
18
Марко Перес
ЦФ
Депортиво
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Сауль
ПВ
11
Рики
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
7
Эдмилсон
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-4-1-1
25
Ману
3
Морель
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
22
Родригес
20
Томас
21
Мичел
4
Урретавискайя
20
Адриан
4-4-1-1
1
Франко
2
Диого
39
Ярошик
37
Обрадович
15
Контини
16
Бертоло
14
Габи
23
Понцио
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
18
Перес
21
Мичел
21
Валерон
21
Валерон
21
Мичел
18
Гуардадо
12
Сауль
12
Сауль
18
Гуардадо
20
Адриан
11
Рики
11
Рики
20
Адриан
7
Хорхе Лопес
7
Лафита
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
16
Бертоло
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
16
Бертоло
18
Перес
85
Браулио
85
Браулио
18
Перес
Остались в запасе
Депортиво
Сарагоса
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
29
Кевин Лакрус
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
12
Антонио Доблас
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Депортиво - Сарагоса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Риасор
Новости команд
Все
Депортиво
Сарагоса
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+