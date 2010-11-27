Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Вильярреал
Сарагоса - Вильярреал: обзор матча 27 ноября 2010
Сарагоса
27.11.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
9'
М. Сенна
18'
С. Касорла
65'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Вильярреал
Желтая карточка
К. Диого
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Росси
Замена
Х. Мануэль Катала
️️️️
Х. Ориоль
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
М. Рубен
️️️️
Нилмар
ГОЛ! 0:3!
Нилмар
Пас отдал
С. Касорла
Замена
М. Перес
️️️️
Эдмилсон
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Эдмилсон
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
Х. Ориоль
Замена
Н. Браулио
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
М. Контини
20'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Касорла
Пас отдал
Д. Росси
ГОЛ! 0:1!
М. Сенна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-4-1-1
1
Франко
3
Паредес
15
Контини
39
Ярошик
2
Диого
7
Лафита
16
Бертоло
14
Габи
7
Эдмилсон
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
24
Марчена
2
Гонсало
3
Ориоль
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
7
Эдмилсон
18
Перес
18
Перес
7
Эдмилсон
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
85
Браулио
85
Браулио
54
Синама-Понголь
3
Ориоль
21
Катала
21
Катала
3
Ориоль
25
Росси
8
Матилья
8
Матилья
25
Росси
7
Нилмар
15
Рубен
15
Рубен
7
Нилмар
Остались в запасе
Сарагоса
Вильярреал
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Сарагоса - Вильярреал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Ромареда
Новости команд
Все
Сарагоса
Вильярреал
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+