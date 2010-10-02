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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Спортинг
Сарагоса - Спортинг: обзор матча 02 октября 2010
Сарагоса
02.10.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
56'
Ф. Синама-Понголь
61'
Ф. Синама-Понголь
33'
И. Обрадович (АГ)
49'
Д. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Спортинг
Желтая карточка
Х. Анхель
Желтая карточка
Х. Пабло
Замена
С. Матабуэна
️️️️
А. Ривера
Замена
М. Перес
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
М. Билич
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Лафита
ГОЛ! 2:2!
Ф. Синама-Понголь
Пас отдал
Н. Браулио
Замена
Г. Хорхе
️️️️
А. Ботиа
ГОЛ! 1:2!
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Н. Браулио
️️️️
И. Обрадович
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кастро
Красная карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
К. Диого
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Обрадович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Сарагоса
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
30
Алекс Санчес
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-5-1
12
Доблас
39
Ярошик
15
Контини
37
Обрадович
2
Диого
7
Лафита
23
Понцио
14
Габи
16
Бертоло
21
Эррера
54
Синама-Понголь
4-3-1-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
4
Ботиа
15
Арнолен
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
5
Ривера
17
Кастро
18
Баррал
54
Синама-Понголь
18
Перес
18
Перес
54
Синама-Понголь
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
7
Лафита
37
Обрадович
85
Браулио
85
Браулио
37
Обрадович
4
Ботиа
5
Хорхе
5
Хорхе
4
Ботиа
5
Ривера
24
Матабуэна
24
Матабуэна
5
Ривера
10
Де лас Куэвас
9
Билич
9
Билич
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Сарагоса
Спортинг
30
Алекс Санчес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
30
Алекс Санчес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Сарагоса - Спортинг
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Ла Ромареда
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