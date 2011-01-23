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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Депортиво
Сарагоса - Депортиво: обзор матча 23 января 2011
Сарагоса
23.01.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
38'
С. Бутахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Депортиво
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
М. Контини
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Д. Сеоане
️️️️
М. Пабло
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
Замена
А. Лафита
️️️️
С. Бутахар
Замена
П. Альварес
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
И. Обрадович
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Синама-Понголь
ГОЛ! 1:0!
С. Бутахар
Желтая карточка
А. Эррера
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
20
Саид Бутахар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
4-4-2
1
Франко
37
Обрадович
39
Ярошик
15
Контини
2
Диого
20
Бутахар
23
Понцио
14
Габи
21
Эррера
54
Синама-Понголь
85
Браулио
3-2-3-2
1
Арансубиа
19
Колотто
16
Айтами
22
Лопо
19
Пабло
15
Лауре
20
Томас
22
Родригес
21
Перес
20
Адриан
11
Лассад
20
Бутахар
7
Лафита
7
Лафита
20
Бутахар
54
Синама-Понголь
16
Бертоло
16
Бертоло
54
Синама-Понголь
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
19
Пабло
22
Сеоане
22
Сеоане
19
Пабло
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
22
Родригес
14
Альварес
14
Альварес
22
Родригес
Остались в запасе
Сарагоса
Депортиво
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Жука
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Сарагоса - Депортиво
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Ла Ромареда
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