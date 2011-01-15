Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Леванте
Сарагоса - Леванте: обзор матча 15 января 2011
Сарагоса
15.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
45'
Габи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Леванте
Желтая карточка
Н. Браулио
+4
Желтая карточка
К. Диого
+2
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
Хиско
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
К. Стуани
️️️️
Р. Хорда
Замена
Н. Бертоло
️️️️
С. Бутахар
Замена
Хиско
️️️️
Х.
Замена
Вальдо
️️️️
Х. Надаль
Замена
Н. Браулио
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
М. Пальярдо
ГОЛ! 1:0!
Габи
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
20
Саид Бутахар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Леванте
1
Маноло Рейна
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
22
Мигель Робусте
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
7
Хиско Надаль
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
9
Рафа Хорда
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
23
Вальдо
ПВ
28
Хиско
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-5-1
1
Франко
3
Паредес
39
Ярошик
15
Контини
2
Диого
7
Лафита
14
Габи
23
Понцио
21
Эррера
20
Бутахар
54
Синама-Понголь
4-2-3-1
1
Рейна
18
Вента
3
Нано
22
Робусте
15
Дель Орно
14
Пальярдо
25
Торрес
20
Хуанлу
21
Суарес
7
Надаль
9
Хорда
20
Бутахар
16
Бертоло
16
Бертоло
20
Бутахар
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
54
Синама-Понголь
85
Браулио
85
Браулио
54
Синама-Понголь
7
Надаль
23
Вальдо
23
Вальдо
7
Надаль
20
Хуанлу
28
Хиско
28
Хиско
20
Хуанлу
9
Хорда
7
Стуани
7
Стуани
9
Хорда
Остались в запасе
Сарагоса
Леванте
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
2
Давид Серра
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сарагоса - Леванте
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Ла Ромареда
Новости команд
Все
Сарагоса
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+