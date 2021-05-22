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Пабло Эрвияс
Статистика
Пабло Эрвияс - статистика
Завершил карьеру
8 марта 1993 (33), Логроно
#14 | Полузащитник
174 см | 68 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
25
0
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1 : 2
22.05.2021
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4 : 1
16.05.2021
Вальядолид
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 2
13.05.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
09.05.2021
Вальядолид
59' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
02.05.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
28.04.2021
Вальядолид
79' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 1
21.04.2021
Вальядолид
76' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1 : 2
11.04.2021
Гранада
65' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1 : 0
05.04.2021
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1 : 0
05.02.2021
Вальядолид
1' - 63'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 3
29.01.2021
Уэска
62' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2 : 2
22.01.2021
Вальядолид
64' - 90'
78'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
19.01.2021
Эльче
73' - 90'
89'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
10.01.2021
Валенсия
70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0 : 1
02.01.2021
Вальядолид
72' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0 : 0
29.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 3
23.12.2020
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 1
19.12.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
65' - 90'
76'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
05.12.2020
Вальядолид
1' - 74'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 1
27.11.2020
Леванте
1' - 70'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 3
22.11.2020
Вальядолид
1' - 76'
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 1
08.11.2020
Атлетик
1' - 58'
38'
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
2 : 0
02.11.2020
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
0 : 2
25.10.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Уэска
2 : 2
18.10.2020
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
78' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1 : 0
30.09.2020
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 1
27.09.2020
Сельта
58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 0
20.09.2020
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 1
13.09.2020
Реал Сосьедад
70' - 90'
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