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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 22 мая 2021
Вальядолид
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
18'
О. Плано
57'
А. Корреа
67'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетико
88'
Желтая карточка
Р. Лоди
85'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Корреа
83'
Желтая карточка
А. Фелипе
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Джанко
82'
79'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Феде
78'
78'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Желтая карточка
Мичел
74'
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
63'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Ньигес
63'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
Замена
С. Гвардиола
️️️️
М. Андре
63'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Меса
63'
Замена
Жота
️️️️
Т. Вилья
63'
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
Я. Карраско
Желтая карточка
М. Андре
55'
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
Пас отдал
М. Андре
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
7
Жота
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
15
Оласа
5
Эль-Ямик
22
Кико
17
Джанко
16
Меса
6
Феде
19
Вилья
20
Плано
19
Вайссман
10
Андре
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
22
Эрмосо
18
Фелипе
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
16
Меса
21
Мичел
21
Мичел
16
Меса
19
Вилья
7
Жота
7
Жота
19
Вилья
17
Джанко
14
Эрвияс
14
Эрвияс
17
Джанко
10
Андре
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Андре
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
14
Льоренте
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Корреа
16
Эррера
16
Эррера
10
Корреа
8
Ньигес
79
Феликс
79
Феликс
8
Ньигес
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Самуэль Перес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
71
Кике Перес
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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