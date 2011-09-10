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РПЛ 2026/2027
Команды
Спартак
Антон Зиньковский
Новости
€ 2 млн
Антон Зиньковский - новости
Спартак
14 апреля 1996 (30)
#7 | Полузащитник
170 см | 60 кг
Россия
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Публикации
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
10 сентября
11
Только один игрок «Спартака» отсутствовал на тренировке перед «Зенитом»
17 июля
4
Вингер «Спартака» пропустит игру на Суперкубок с «Зенитом»
17 июля
3
Зиньковского предложили провинциальному клубу РПЛ
24 июня
6
Двум игрокам «Спартака» ищут новые клубы
21 июня
24
Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги
1 июня
1
«Сочи» объявил об уходе шести игроков
31 мая
3
Фото
В Самаре открыли стеллу в честь игрока «Спартака»
3 мая
2
«Спартак» готов продать российского футболиста
13 апреля
20
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Зиньковский сделал выбор между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
5 марта
3
Зиньковский – о «Сочи»: «Тяжелая ситуация»
2025.12.08 00:14
5
Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»
2025.11.21 20:00
3
Товарищеский матч. «Сочи» разгромил южноамериканскую сборную (5:1), Зиньковский забил
2025.11.14 17:18
11
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
2025.09.22 23:23
20
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком»
2025.08.30 19:39
2
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
2025.08.24 22:43
«Спартак» отдал в аренду Зиньковского
2025.07.07 21:05
3
«Спартак» продолжит платить Зиньковскому в «Сочи»: известна процентная доля
2025.07.02 18:16
9
Зиньковский уехал из «Спартака» в другой клуб
2025.07.02 14:14
3
«Спартак» определил новый клуб для Зиньковского
2025.07.01 08:20
4
Два клуба РПЛ интересуются Зиньковским
2025.06.30 16:38
5
«Крылья Советов» объявили о возвращении двух игроков в «Спартак»
2025.06.19 19:26
1
«Спартак» принял решение по Зиньковскому
2025.06.17 10:34
11
На Зиньковского появился еще один претендент в РПЛ
2025.06.16 14:20
4
«Крылья Советов» претендуют на 5 игроков московских клубов
2025.06.04 09:05
2
Осинькин оценил игру спартаковца Зиньковского за «Крылья»
2025.06.03 10:21
1
Раскрыта позиция Зиньковского насчет возвращения в «Спартак»
2025.05.30 10:48
9
Появилась информация о будущем Зиньковского в «Спартаке»
2025.05.20 13:30
1
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
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