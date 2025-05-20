Появилась информация о будущем Зиньковского в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на вингера Антона Зиньковского, выступающего за «Крылья Советов» на правах аренды. Он должен вернуться в московский клуб после окончания ее срока 30 июня.
Самарский клуб примет решение о том, делать ли предложение по трансферу Зиньковского, только после того, как наступит ясность с бюджетом и новым тренером клуба.
- 29-летний Зиньковский был арендован самарцами зимой.
- Он провел за «Крылья Советов» 10 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru