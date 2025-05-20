Появилась информация о будущем Зиньковского в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на вингера Антона Зиньковского, выступающего за «Крылья Советов» на правах аренды. Он должен вернуться в московский клуб после окончания ее срока 30 июня.

Самарский клуб примет решение о том, делать ли предложение по трансферу Зиньковского, только после того, как наступит ясность с бюджетом и новым тренером клуба.