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Спартак
Антон Зиньковский
Статистика
€ 2 млн
Антон Зиньковский - статистика
Спартак
14 апреля 1996 (30)
#7 | Полузащитник
170 см | 60 кг
Россия
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Команда
И
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Спартак
1
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
11.07.2026
Спартак
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
0 : 0
08.07.2026
Рубин
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
04.07.2026
Крылья Советов
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 0
02.07.2026
Спартак К
46' - 90'
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