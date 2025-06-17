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«Спартак» принял решение по Зиньковскому

Сегодня, 10:34
8

«Спартак» определился с будущим полузащитника Антона Зиньковского.

Москвичи решили не оставлять игрока на следующий сезон. Летом футболист перейдет в другой клуб. Зиньковским интересуются «Крылья Советов» и «Пари НН».

  • 29-летний Зиньковский в 11 матчах за «Крылья Советов» весной отметился 1 голевой передачей.
  • После отпуска игрок вернется в «Спартак», которому принадлежит. Контракт вингера с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
  • Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
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Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1750147364
Ну и хорошо.
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Круче чем вареные яица
1750148016
Одного из лучших убрали.
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VVM1964
1750148038
Не расстроен !...
Ответить
BoevStas1
1750149318
Вечно молодой и перспективный,а уже 29...
Ответить
Спартач80
1750149336
Не приносит он пользы.
Ответить
JIEGEHDA
1750149942
А почему я не вижу слова " испортили карьеру , Спартак место где таланты умирают… бабки сломали и тд."? Или что тут такого нет?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1750151279
Сообщите Семаку, надо брать
Ответить
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