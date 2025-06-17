«Спартак» принял решение по Зиньковскому

«Спартак» определился с будущим полузащитника Антона Зиньковского.
Москвичи решили не оставлять игрока на следующий сезон. Летом футболист перейдет в другой клуб. Зиньковским интересуются «Крылья Советов» и «Пари НН».
- 29-летний Зиньковский в 11 матчах за «Крылья Советов» весной отметился 1 голевой передачей.
- После отпуска игрок вернется в «Спартак», которому принадлежит. Контракт вингера с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
- Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.
Источник: «Матч ТВ»