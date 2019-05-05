Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марку Матиаш - статистика

Завершил карьеру
10 мая 1989 (37)
#7 | Нападающий
182 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
20
6
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
05.05.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
3 : 3
27.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
22.04.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
2 : 2
19.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
1 : 0
13.04.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
47, 67'
57'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
06.04.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Сток Сити
0 : 0
30.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 2
16.03.2019
Блэкберн
Был в запасе
86'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
1 : 1
09.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
04.03.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
26.02.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
23.02.2019
Суонси
Был в запасе
66'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
19.01.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
3 : 0
12.01.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.01.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
1 : 1
29.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Мидлсбро
0 : 1
26.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
22.12.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
2 : 1
15.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
65'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
08.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
4 : 2
01.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
24.11.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 0
09.11.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
1 : 2
22.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 2
15.09.2018
Сток Сити
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
1 : 2
01.09.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
22.08.2018
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
2 : 0
19.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
11.08.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
04.08.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Главные новости
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+