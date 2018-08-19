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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 19 августа 2018
Брентфорд
19.08.2018, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
20'
Н. Мопе (П)
61'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Н. Мопе
61'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
55'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мопе
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
2
Мефам
15
Конса
3
Дальсгаард
4
МакЛед
14
Сойерс
16
МакИкран
7
Каньос
11
Уоткинс
5
Барбе
11
Мопе
4-1-3
25
Доусон
36
Пудил
12
Лис
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
10
Беннэн
9
Нухиу
45
Форестьери
7
Матиаш
Остались в запасе
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдэй
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Брентфорд - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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