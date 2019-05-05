Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эвандро - статистика

Завершил карьеру
23 августа 1986 (40)
#15 | Полузащитник
179 см
Бразилия | Сербия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
14
3
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
1 : 1
05.05.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
0 : 3
22.04.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Вест Бромвич
3 : 2
19.04.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Мидлсбро
1 : 0
13.04.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Халл Сити
2 : 1
10.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
3 : 1
06.04.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
30.03.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Халл Сити
2 : 2
16.03.2019
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Норвич Сити
3 : 2
13.03.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
09.03.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Халл Сити
2 : 0
02.03.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
2 : 1
26.02.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брентфорд
5 : 1
23.02.2019
Халл Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Халл Сити
2 : 2
12.02.2019
Ротерхэм
1' - 90'
2'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
2 : 0
09.02.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
2 : 0
02.02.2019
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
26.01.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Астон Вилла
2 : 2
19.01.2019
Халл Сити
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
3 : 0
12.01.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
1' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
0 : 2
29.12.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 2
22.12.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
18.09.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
15.09.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Халл Сити
1 : 2
01.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
53'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
2 : 0
25.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ротерхэм
2 : 3
21.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
28'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
18.08.2018
Блэкберн
1' - 90'
68'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
11.08.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Халл Сити
1 : 3
06.08.2018
Астон Вилла
1' - 86'
7'
Главные новости
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Обляков рассказал о шутках про турецкие сериалы в сборной из-за Батракова
13:27
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
1
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+