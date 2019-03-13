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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Халл Сити
Норвич Сити - Халл Сити: обзор матча 13 марта 2019
Норвич Сити
13.03.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 2
Завершен
Халл Сити
11'
М. Стиперманн
14'
Э. Буэндия
60'
Э. Буэндия
45'
М. Пью
87'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Халл Сити
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Мартин
Пас отдал
К. Гросицки
65'
Желтая карточка
М. Хенриксен
ГОЛ! 3:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Пукки
60'
59'
Желтая карточка
Р. Бурк
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Пью
Пас отдал
М. Хенриксен
34'
Желтая карточка
Т. Кейн
ГОЛ! 2:0!
Э. Буэндия
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Стиперманн
Пас отдал
К. МакЛин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
28
Трибулл
23
МакЛин
22
Стиперманн
11
Эрнандес
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-3-2
1
Маршалл
24
Риджуэлл
32
Бурк
2
Личай
34
Кейн
6
Стюарт
8
Пью
7
Хенриксен
36
Ирвин
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Норвич Сити
Халл Сити
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
25
Джордж Лонг
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Норвич Сити - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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