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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Халл Сити
Лидс - Халл Сити: обзор матча 29 декабря 2018
Лидс
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
25'
Д. Боуэн
58'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Халл Сити
Желтая карточка
П. Янссон
74'
74'
Желтая карточка
К. Гросицки
Желтая карточка
К. Филлипс
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Боуэн
Желтая карточка
А. Форшоу
48'
47'
Желтая карточка
Т. Кейн
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
18
Янссон
12
Эйлинг
30
Дуглас
27
Филлипс
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-3-2
1
Маршалл
32
Бурк
3
Кингсли
6
Стюарт
34
Кейн
30
де Вейс
15
Эвандро
7
Хенриксен
11
Гросицки
18
Кин
20
Боуэн
Остались в запасе
Лидс
Халл Сити
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лидс - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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