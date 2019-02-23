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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Халл Сити
Брентфорд - Халл Сити: обзор матча 23 февраля 2019
Брентфорд
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
5 : 1
Завершен
Халл Сити
28'
К. Мокоджо
33'
С. Бенрахма
43'
С. Бенрахма
52'
Н. Мопе
81'
С. Бенрахма
24'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Халл Сити
90'
+1
Желтая карточка
Эвандро
ГОЛ! 5:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Р. Сойерс
81'
78'
Желтая карточка
М. Хенриксен
58'
Желтая карточка
Т. Кейн
ГОЛ! 4:1!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
52'
ГОЛ! 3:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
С. Каньос
43'
ГОЛ! 2:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Одубайо
33'
ГОЛ! 1:1!
К. Мокоджо
Пас отдал
С. Бенрахма
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Гросицки
Желтая карточка
Н. Мопе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
15
Эвандро
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
28
Одубайо
17
Жанвье
3
Дальсгаард
14
Сойерс
15
Мокоджо
7
Каньос
10
Бенрахма
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
3-4-2
1
Маршалл
34
Кейн
24
Риджуэлл
3
Кингсли
15
Эвандро
7
Хенриксен
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Брентфорд
Халл Сити
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Брентфорд - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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