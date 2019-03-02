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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 02 марта 2019
Халл Сити
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
23'
Д. Боуэн
60'
Д. Боуэн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
60'
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Боуэн
60'
Желтая карточка
М. Хенриксен
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Пью
23'
Желтая карточка
Й. де Вейс
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Марк Пью
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
4-4-2
1
Маршалл
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
7
Хенриксен
36
Ирвин
8
Пью
18
Мартин
20
Боуэн
4-3-1-1
1
Камп
5
Моррисон
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
34
Адамс
16
Дэвис
20
Гарднер
11
Мэхони
10
Юткевич
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
11
Дэвид Милинкович
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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