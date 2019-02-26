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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Миллуолл
Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 26 февраля 2019
Халл Сити
26.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
8'
Д. Боуэн
42'
М. Пью
34'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Миллуолл
Желтая карточка
Э. Личай
90'
+1
66'
Желтая карточка
Д. Купер
ГОЛ! 2:1!
М. Пью
Пас отдал
Т. Кейн
42'
34'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Хатчинсон
30'
Желтая карточка
Б. Маршалл
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Хенриксен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
34
Кейн
11
Гросицки
36
Ирвин
8
Пью
7
Хенриксен
20
Боуэн
18
Мартин
3-5-1-1
31
Арчер
5
Купер
4
Хатчинсон
3
Уоллес
17
Уоллес
10
Маршалл
3
Фергюсон
8
Томпсон
8
Танниклифф
18
Леонард
9
Грегори
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
6
Шон Уилльямс
ОП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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