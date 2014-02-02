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    Раффаэле Пучино - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Раффаэле
    Фамилия Пучино
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 1991 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.05.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:2 Дженоа (Генуя)
    28.04.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Ювентус (Турин)
    19.04.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    12.04.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    02.03.2014 1' -71' Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Парма (Парма)
    23.02.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    16.02.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    09.02.2014 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    02.02.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Верона (Верона)
    26.01.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.01.2014 54' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Торино (Турин)
    12.01.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:3 Милан (Милан)
    06.01.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    01.12.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    24.11.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    03.11.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.10.2013 Был в запасе Парма (Парма) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    29.09.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Лацио (Рим)
    25.09.2013 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.09.2013 14' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:7 Интер (Милан)
    33'
    15.09.2013 Был в запасе Верона (Верона) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
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