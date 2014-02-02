Раффаэле Пучино - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Раффаэле
|Фамилия
|Пучино
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1991 (31 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Раффаэле
|Фамилия
|Пучино
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:2
|Дженоа (Генуя)
|28.04.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|02.03.2014
|1' -71'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Парма (Парма)
|23.02.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.02.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|09.02.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|02.02.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Верона (Верона)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.01.2014
|54' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Торино (Турин)
|12.01.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:3
|Милан (Милан)
|06.01.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Лацио (Рим)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.09.2013
|14' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:7
|Интер (Милан)
|33'
|15.09.2013
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)