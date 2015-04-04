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    Рубен Ботта - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Рубен
    Фамилия Ботта
    Команда Пачука
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хуан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 21 0 2 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 1' -80' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Кьево (Верона)
    24.05.2015 52' -90' Кьево (Верона) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    17.05.2015 57' -90' Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    10.05.2015 59' -90' Кьево (Верона) 2:2 Верона (Верона)
    03.05.2015 Был в запасе Интер (Милан) 0:0 Кьево (Верона)
    29.04.2015 66' -90' Кьево (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    88'
    26.04.2015 46' -90' Лацио (Рим) 1:1 Кьево (Верона)
    19.04.2015 66' -90' Кьево (Верона) 1:1 Удинезе (Удине)
    12.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кьево (Верона)
    04.04.2015 65' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Кьево (Верона)
    21.03.2015 59' -90' Кьево (Верона) 1:0 Палермо (Палермо)
    08.03.2015 83' -90' Кьево (Верона) 0:0 Рома (Рим)
    22.02.2015 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:0 Кьево (Верона)
    87'
    15.02.2015 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    2' 90'
    11.02.2015 46' -90' Парма (Парма) 0:1 Кьево (Верона)
    01.02.2015 61' -90' Кьево (Верона) 1:2 Наполи (Неаполь)
    63'
    25.01.2015 1' -63' Ювентус (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    18.01.2015 61' -90' Кьево (Верона) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2014 64' -72' Кьево (Верона) 0:2 Интер (Милан)
    72' 72'
    08.12.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    29.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Лацио (Рим)
    28.09.2014 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    24.09.2014 58' -90' Сампдория (Генуя) 2:1 Кьево (Верона)
    90'
    21.09.2014 73' -90' Кьево (Верона) 2:3 Парма (Парма)
    14.09.2014 69' -90' Наполи (Неаполь) 0:1 Кьево (Верона)
    30.08.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
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