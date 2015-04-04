Рубен Ботта - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Ботта
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хуан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Ботта
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хуан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|21
|0
|2
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|1' -80'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Кьево (Верона)
|24.05.2015
|52' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|17.05.2015
|57' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|10.05.2015
|59' -90'
|Кьево (Верона)
|2:2
|Верона (Верона)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:0
|Кьево (Верона)
|29.04.2015
|66' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|88'
|26.04.2015
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Кьево (Верона)
|19.04.2015
|66' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2015
|65' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Кьево (Верона)
|21.03.2015
|59' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|08.03.2015
|83' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|22.02.2015
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Кьево (Верона)
|87'
|15.02.2015
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|2' 90'
|11.02.2015
|46' -90'
|Парма (Парма)
|0:1
|Кьево (Верона)
|01.02.2015
|61' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|63'
|25.01.2015
|1' -63'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|18.01.2015
|61' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2014
|64' -72'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Интер (Милан)
|72' 72'
|08.12.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Лацио (Рим)
|28.09.2014
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|24.09.2014
|58' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Кьево (Верона)
|90'
|21.09.2014
|73' -90'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Парма (Парма)
|14.09.2014
|69' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Кьево (Верона)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)