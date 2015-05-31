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Рубен Ботта
Статистика
Рубен Ботта - статистика
Завершил карьеру
31 января 1990 (36), Сан-Хуан
#11 | Полузащитник
173 см | 65 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
21
0
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3 : 0
31.05.2015
Кьево
1' - 80'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
24.05.2015
Аталанта
52' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2 : 0
17.05.2015
Кьево
57' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2 : 2
10.05.2015
Верона
59' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0 : 0
03.05.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
1 : 0
29.04.2015
Кальяри
66' - 90'
88'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
26.04.2015
Кьево
46' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
1 : 1
19.04.2015
Удинезе
66' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
65' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
1 : 0
21.03.2015
Палермо
59' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
0 : 0
08.03.2015
Рома
83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
22.02.2015
Кьево
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2 : 1
15.02.2015
Сампдория
1' - 90'
2'
90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 2
01.02.2015
Наполи
61' - 90'
63'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 0
25.01.2015
Кьево
1' - 63'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 2
18.01.2015
Фиорентина
61' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 2
15.12.2014
Интер
64' - 72'
72'
72'
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 2
08.12.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0 : 0
29.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 1
28.09.2014
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2 : 1
24.09.2014
Кьево
58' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
73' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
0 : 1
14.09.2014
Кьево
69' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
0 : 1
30.08.2014
Ювентус
Был в запасе
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