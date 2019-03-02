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    Деклан Джон - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Деклан
    Фамилия Джон
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Родной город Мертир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июня 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:2 Суонси (Суонси)
    01.05.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    27.04.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    22.04.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Суонси (Суонси)
    19.04.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 4:3 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.04.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:0 Брентфорд (Лондон)
    30.03.2019 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Суонси (Суонси)
    13.03.2019 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Суонси (Суонси)
    08.03.2019 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:0 Суонси (Суонси)
    02.03.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.02.2019 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:1 Суонси (Суонси)
    09.02.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    02.02.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Суонси (Суонси)
    29.01.2019 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:3 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    22.12.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Суонси (Суонси)
    15.12.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    01.12.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:1 Суонси (Суонси)
    28.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.11.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
    27.10.2018 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Рединг (Рединг)
    18.09.2018 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Суонси (Суонси)
    15.09.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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