Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деклан Джон - статистика

Завершил карьеру
30 июня 1995 (31), Мертир
#28 | Защитник
178 см
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Суонси
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Блэкберн
2 : 2
05.05.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Суонси
1 : 1
01.05.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Суонси
2 : 2
27.04.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
22.04.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
4 : 3
19.04.2019
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Суонси
3 : 0
02.04.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Вест Бромвич
3 : 0
13.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
1 : 0
08.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
23.02.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Суонси
1 : 0
09.02.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.02.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Суонси
3 : 3
29.01.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 2
22.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Суонси
2 : 1
15.12.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 1
01.12.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
1 : 2
28.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
1 : 4
24.11.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
2 : 0
27.10.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
1 : 0
18.09.2018
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
0 : 0
15.09.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Главные новости
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
2
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+