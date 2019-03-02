Деклан Джон - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мертир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Деклан
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мертир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:2
|Суонси (Суонси)
|01.05.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|4:3
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.04.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Брентфорд (Лондон)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Суонси (Суонси)
|08.03.2019
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|23.02.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Суонси (Суонси)
|09.02.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|02.02.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|29.01.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|22.12.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Суонси (Суонси)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|01.12.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:4
|Норвич Сити (Норвич)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|15.09.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)