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Чэнду Жунчэн
Егор Сорокин
Новости
€ 1,20 млн
Егор Сорокин - новости
Чэнду Жунчэн
4 ноября 1995 (30), Санкт-Петербург
#28 | Защитник
189 см | 81 кг
Россия
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Публикации
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
4 сентября
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Российский игрок не реализовал послематчевый пенальти в Кубке Китая, его клуб вылетел
22 июля
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля
Стало известно, за счет чего «Спартак» будет побеждать при Карседо
20 февраля
1
Сорокин поставил под сомнение величие Мбаппе: «Не удивил, не возил»
20 февраля
Сорокин назвал клуб РПЛ, где его «гасили»
20 февраля
1
«Был закопан и сам себя откапывал»: экс-игрок сборной России философски описал карьеру
20 февраля
2
Жену российского игрока дерзко обокрали в Лондоне
20 февраля
28
«Торино» едва не подписал российского защитника
7 февраля
2
Фото
Российский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
29 января
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
Россиянин из «Кайрата» определил, какая лига сильнее – РПЛ или КПЛ
2025.10.07 13:02
1
Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе
2025.10.04 13:45
Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом»
2025.09.20 17:43
2
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
2025.09.04 12:58
Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»
2025.08.28 10:12
5
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
2025.08.19 16:37
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
2025.08.08 09:06
2
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.21 08:46
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
Экс-игрок сборной России перейдет в «Кайрат» Кержакова
2024.07.19 21:43
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