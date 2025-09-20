Введите ваш ник на сайте
  • Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом»

Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом»

Сегодня, 17:43
2

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала».

«Думаю, в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом». Нам помогут домашние стены, а также у испанской команды длинный перелeт и присутствует высота над уровнем моря. Вроде бы это мелочь, но это будет влиять. Кроме того, после прошедшего матча мы сделаем работу над ошибками и будем только злее», – сказал Сорокин.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Казахстан. Премьер-лига Кайрат Реал Сорокин Егор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1758380435
)) ..злой Сорокин. Хана Реалу.
Ответить
FCSpartakM
1758389262
ну проиграют не в 4 мяча, а в 3
Ответить
