Сорокин из «Кайрата»: «Против «Реала» будет легче, чем со «Спортингом»

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала».

Матч назначен на 30 сентября (19:45 мск).

В 1-м туре «Кайрат» разгромлен «Спортингом» (1:4).

«Реал» победил «Марсель» (2:1).

«Думаю, в матче с «Реалом» будет полегче, чем со «Спортингом». Нам помогут домашние стены, а также у испанской команды длинный перелeт и присутствует высота над уровнем моря. Вроде бы это мелочь, но это будет влиять. Кроме того, после прошедшего матча мы сделаем работу над ошибками и будем только злее», – сказал Сорокин.