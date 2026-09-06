Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Егор Сорокин - статистика

Чэнду Жунчэн
4 ноября 1995 (30), Санкт-Петербург
#28 | Защитник
189 см | 81 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
46' - 90'
Китай. Суперлига, 25 тур
Чэнду Жунчэн
2 : 1
29.08.2026
Ляонин Тиерен
66' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайрат
21
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 1
26.10.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
17.10.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
5 : 0
05.10.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайрат
3 : 1
22.09.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
1 : 0
14.09.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
2 : 3
16.08.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
1 : 0
02.08.2025
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат
1 : 1
19.07.2025
Кайсар
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайрат
4 : 0
04.07.2025
Туран
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
0 : 1
29.06.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
1 : 0
21.06.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
2 : 2
14.06.2025
Кайрат
1' - 90'
51'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 2
24.05.2025
Окжетпес
1' - 90'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 0
18.05.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
1 : 2
09.05.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2025
Кайрат
1' - 90'
79'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
16.04.2025
Атырау
1' - 90'
86'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
1 : 4
06.04.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Туран
1 : 2
29.03.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
4 : 0
08.03.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
1 : 1
02.03.2025
Кайрат
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
1
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
9
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+